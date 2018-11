2,7 miljoen oorlogstoeristen naar Westhoek 08 november 2018

00u00 0

Op 11 november om 11 uur zal het precies een eeuw geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. De vele herdenkingen die de voorbije vier jaar georganiseerd werden in de Westhoek, hebben liefst 2,7 miljoen bezoekers gelokt, zo laat Westtoer weten. "Daarmee is ons doel van 2,5 miljoen ruimschoots overschreden. En dan moet het driedaagse herdenkingsweekend in de regio Ieper nog komen", zegt directeur Stefaan Gheysen. "Iets meer dan de helft van de toeristen kwam uit het buitenland, vooral uit het Verenigd Koninkrijk. Maar ook Nederland, Australië, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland waren goed vertegenwoordigd." (GUS)