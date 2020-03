Exclusief voor abonnees 2.655 Belgen kozen vorig jaar voor euthanasie 04 maart 2020

De euthanasiecommissie heeft vorig jaar in België 2.655 gevallen van euthanasie geregistreerd, 12,6% meer dan in 2018. De meeste patiënten waren tussen 60 en 89 jaar. 1,5% was jonger dan 40 jaar, en in één geval ging het om een oordeelsbekwame minderjarige patiënt. Ruim 43% van de patiënten koos ervoor om thuis te sterven, terwijl 38% in het ziekenhuis euthanasie kreeg. Ruim 15% overleed in verpleeg- en verzorgingstehuizen.

