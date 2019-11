Exclusief voor abonnees 2,6 miljoen mensen koken al met Hello Fresh 06 november 2019

Stevige kost, de kwartaalcijfers van maaltijdbezorger Hello Fresh. De omzet steeg met meer dan 40% tot 441 miljoen euro, net zoals het aantal klanten met 42% steeg tot 2,6 miljoen. De brutomarge kwam voor het eerst positief uit, op 3,5%. Voor de rest van het jaar verwacht het bedrijf meer van hetzelfde: een omzetgroei van 31 tot 33% over heel 2019, waar dat eerder 28 tot 30% was. De brutomarge zou moeten uitkomen op 0,5 tot 1,75%.

