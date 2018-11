2.550 Turkse fans in Genk 08 november 2018

De fans van Genk zullen vocaal een tandje moeten bijsteken. Om te vermijden dat er supporters van Besiktas kaartjes zouden kopen voor de Genkse vakken werd er beslist om de capaciteit van het bezoekersvak eenmalig op te trekken tot 2.550. Die tickets zijn allemaal aan de man gebracht. Aan Genkse kant werden ruim 12.000 tickets verkocht. Vorig seizoen kwam het in Lyon tot zware rellen met Besiktas-fans, daarom zal er in Genk een indrukwekkende politiemacht op de been zijn. (KDZ)

