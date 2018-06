2.500 startende leraren krijgen werkzekerheid 12 juni 2018

Vanaf 1 oktober zullen 2.500 jonge of startende leraars in het basisonderwijs een volledig jaar werkzekerheid krijgen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legt de maatregel, waarvoor ze 15 miljoen euro uittrekt, nu definitief vast. Bijna alle Vlaamse basisscholen doen mee aan de 329 'lerarenplatforms'. Door deel uit te maken van zo'n platform kunnen de 2.500 leraars opdrachten of vervangingen doen in verschillende scholen. Een groot deel van hen zal nadien een volledige vervangingsopdracht of aanstelling krijgen. Wie toch uit de boot valt, kan ook het jaar nadien nog terecht bij het platform. De leraren zullen voor minstens 85% op de klasvloer worden ingezet gedurende een schooljaar. De platforms moeten de grote uitval in het onderwijs - een kwart van de starters stopt er na twee jaar al mee - opvangen, en moet ook korte vervangingen sneller oplossen. Voor het secundair onderwijs start een gelijkaardig proefproject voor 350 leerkrachten. (RA)

