2.500 sensoren in het water om kwaliteit te meten 06 april 2019

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) trekt 9 miljoen euro uit om 2.500 drijvende sensoren te water te laten. Die zullen permanent data aanleveren over de waterstanden in Vlaanderen, en zo voor een betere voorspelling van waterschaarste of -overlast zorgen. De sensoren brengen ook de kwaliteit van het water in kaart, en kunnen onder meer blauwalgen opsporen en het nitraatgehalte meten. De info wordt verwerkt door 'zelflerende' software, die op de problemen leert anticiperen. Zo kan sneller met bijvoorbeeld landbouwers worden overlegd om erger te voorkomen.