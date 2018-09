2.500 Europese IS-terroristen en niemand weet waar ze zijn 06 september 2018

Er zijn op dit ogenblik 2.500 IS-terroristen die over een EU-paspoort beschikken, maar van wie niemand weet waar ze verblijven. Dat heeft de Europese antiterrorismechef Gilles de Kerchove onthuld op een congres in Israël. Het cijfer slaat op onderdanen die naar Syrië of Irak vertrokken om te strijden voor de Islamitische Staat. Dat zijn er in totaal een vijfduizendtal, van wie ongeveer 1.500 teruggekeerd zijn en 1.000 gesneuveld gemeld. Niet meegerekend zijn 660 vrouwen en 1.400 kinderen die vanuit de EU in het IS-kalifaat zijn beland. De recentste Belgische cijfers spreken over 417 mannen en vrouwen die naar het gebied zijn vertrokken - naar IS én andere gewapende groepen. Daarvan zijn er 129 teruggekeerd, 19 ter plekke opgepakt en 136 gesneuveld gemeld - wat maakt dat het Belgische cijfer van spoorloze Syriëstrijders 133 bedraagt. (GVV)

