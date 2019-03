Exclusief voor abonnees 2,5 miljoen hardrijders geflitst 28 maart 2019

00u00 0

Bij mobiele snelheidscontroles werden vorig jaar 2.109.606 automobilisten geflitst. Dat is 32% meer dan in 2017 toen 1,6 miljoen bestuurders werden betrapt. Ook de vaste flitspalen draaiden in 2018 overuren, met 396.143 overtreders - een derde meer dan het jaar ervoor. In totaal werden dus liefst 2,5 miljoen hardrijders betrapt. "De stijging heeft te maken met het feit dat we meer controles houden en een superflitser hebben ingezet, waardoor we dus meer mensen konden betrappen", zegt de federale wegpolitie. "Aan vaste flitspalen laten vooral buitenlanders zich vangen." Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) noemt de evolutie "teleurstellend". Hij wijst erop dat overdreven snelheid aan de basis ligt van één op de drie ongevallen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen