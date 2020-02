Exclusief voor abonnees 2,5 miljoen euro: recordbudget in 'Huizenjagers' 11 februari 2020

De makelaars hebben deze week vrij spel in 'Huizenjagers', want het is weer 'miljoenenweek'. Met een budget van liefst 2,5 miljoen euro - een record voor het VIER-programma - belooft vooral de aflevering van vanavond voor spektakel te zorgen.

