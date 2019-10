Exclusief voor abonnees 2,5 miljoen Californiërs dreigen zonder stroom te vallen door bosbranden 28 oktober 2019

00u00 0

De felle bosbranden in de Amerikaanse staat Californië dreigen ongeveer 2,5 miljoen mensen zonder stroom te zetten. De elektriciteitsmaatschappij PG&E heeft in het noorden van Californië al 180.000 klanten uit voorzorg afgekoppeld van het net. Het bedrijf waarschuwde dat ook een 850.000-tal andere huishoudens - of 2,5 miljoen mensen - in het noorden en het centrum van de staat preventief zonder elektriciteit gezet kunnen worden. PG&E wil op die manier voorkomen dat een hoogspanningslijn voor bijkomende branden zorgt, zoals vorig jaar het geval was. Toen zou een brand ontstaan zijn omdat een elektriciteitslijn tegen enkele bomen was gevallen. Bij die brand kwamen 85 mensen om het leven en duizenden gebouwen gingen in vlammen op. Volgens sommige berichten ligt het bedrijf mogelijk weer aan de basis van één van de huidige branden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen