2,5 meter grote vis zonder staart aangespoeld in Californië 05 maart 2019

Voor het eerst in 130 jaar is er een maanvis aangespoeld op het noordelijk halfrond. De 300 kilo zware en 2,5 meter lange vis - die geen zichtbare staart heeft - werd aangetroffen in Santa Barbara in Californië. De 'hoodwinker sunfish', zoals hij in het Engels heet, werd pas in 2014 ontdekt, in Nieuw-Zeeland. Uit onderzoek van die vis bleek toen dat een dergelijke vis in 1889 al op de Nederlandse kust was aangespoeld. Dat was de enige keer dat zo'n type vis in het noordelijk halfrond werd opgemerkt, doorgaans duikt hij op voor de kusten van Nieuw-Zeeland, Australië, Peru en Chili.

HLN