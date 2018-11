2.400 migranten stranden in Tijuana 19 november 2018

Aan een opvangcentrum in Tijuana staan asielzoekers klaar voor een voedselbedeling. Zo'n 2.400 migranten, vooral uit Honduras en El Salvador, zijn dit weekend aangekomen in de Mexicaanse grensstad. Daar zitten ze waarschijnlijk maandenlang vast: per dag mogen slechts een tiental nieuwkomers de Verenigde Staten binnen om asiel aan te vragen. Alles samen zouden zo'n 9.000 mensen uit Midden-Amerika onderweg zijn naar de VS in de zogenaamde migrantenkaravaan. Trump posteerde al duizenden soldaten aan de grens en herhaalde dit weekend dat die daar zullen blijven "zolang als nodig". De Mexicanen zijn bezorgd over de veiligheid nu er zoveel migranten in de grensstad aankomen. "Ik ga niet zeggen dat ze allemaal zo zijn, maar sommigen zijn landlopers en blowers en vallen bewoners aan", zei de burgemeester van Tijuana.

