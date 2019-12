Exclusief voor abonnees 2.400 mensen vormen ketting van 3 kilometer voor het klimaat 09 december 2019

00u00 0

Zo'n 2.400 klimaatactivisten hebben gisteren in Brussel een reusachtige menselijke ketting gevormd rond het parlement en het koninklijk paleis - in totaal drie kilometer lang. Dat deden ze ter gelegenheid van de klimaattop COP25 in Madrid, en om de gebrekkige klimaatambities van België aan te kaarten. Langs het parcours stonden verschillende 'checkpoints' met concrete boodschappen opgesteld. Aan Bozar werd gezongen voor het klimaat, terwijl Greenpeace een schilderij van Breughel tot leven bracht aan de Koningsstraat. De manifestanten konden ook salsa dansen of deelnemen aan een 'climate rave'. En dan waren er nog drie activisten die 140 kilometer liepen voor het klimaat. Zaterdagavond waren ze vertrokken in Oostende met een fles zeewater bij zich. Gistermiddag kwamen ze aan in Brussel, en goten ze het zeewater in de fontein van de Kunstberg. Hun 'Climate Run' had als doel om België een ambitieus klimaatplan te doen uittekenen. "Want als ons land blijft weglopen, dan komt het water ons straks heel snel aan de lippen."

