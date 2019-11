Exclusief voor abonnees 2.400 | Meer geweld tegen overheidspersoneel 08 november 2019

00u00 0

Elke dag worden zes geweldplegingen geregistreerd tegen politieagenten, hulpverleners en personeelsleden uit het onderwijs, de overheid of het openbaar vervoer. Vorig jaar ging het in totaal om 2.364 gevallen. De jaren voordien lagen de cijfers in dezelfde lijn.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu