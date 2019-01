2.400 euro voor elk rusthuis om te digitaliseren 05 januari 2019

Elk rusthuis in Vlaanderen krijgt 2.400 euro steun om digitalisering door te zetten. Dat meldt bevoegd minister Jo Vandeurzen. In totaal trekt de CD&V'er 2 miljoen euro steun uit. "Bewoners van een woonzorgcentrum worden omringd door vele zorgverleners van verschillende disciplines: het personeel van het woonzorgcentrum zelf, de huisarts, de apotheker en specialisten en verpleegkundigen van het ziekenhuis waar de bewoner soms naartoe moet. Om de beste zorg te kunnen bieden, moeten die zorgverleners met elkaar kunnen delen wat ze weten over de gezondheids- en welzijnstoestand van de bewoner. De voorbije jaren is er geïnvesteerd in toepassingen en processen die dat mogelijk maken", aldus Vandeurzen. (IVDE)

