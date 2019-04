Exclusief voor abonnees 2.400 cannabisplanten gevonden in loods 12 april 2019

00u00 0

De lokale politie heeft dinsdag een plantage van 2.400 cannabisplanten ontdekt in een loods in de Bossenstraat. Vijf Albanezen die de planten aan het oogsten waren, zijn opgepakt. Woensdag werd een zesde verdachte gearresteerd. Zeven jaar geleden werd in dezelfde loods al een omvangrijke plantage ontmanteld.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen