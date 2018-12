2,4 kg spaghetti opgegeten in minder dan 8 minuten 26 december 2018

00u00 0

In het Aalsterse pastarestaurant Mister Spaghetti staat sinds afgelopen weekend een nieuwe naam bovenaan de wall of fame. Bruno Bodson uit Melle slaagde er namelijk in 2,4 kilogram spaghetti op te schrokken in 7 minuten en 56 seconden. Nooit deed een klant het beter in die XL-challenge. Het vorige record stond op naam van een Amerikaan die gespecialiseerd was in eetwedstrijden.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN