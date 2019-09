Exclusief voor abonnees 2,37 miljoen euro voor Kom op tegen Kanker Recordaantal azalea's verkocht 16 september 2019

00u00 0

Er is afgelopen weekend een recordaantal azalea's verkocht voor Kom op tegen Kanker. Liefst 339 comités kwamen in actie en samen verkochten ze in totaal 339.310 plantjes, goed voor 2.375.170 euro. Dat zijn ongeveer 7.000 plantjes meer dan vorig jaar.