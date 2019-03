2.357 Belgen pleegden vorig jaar euthanasie 01 maart 2019

In 2018 werden 2.357 gevallen van euthanasie geregistreerd in ons land. Dat is iets meer (+1,8%) dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid. Drie vierde van de euthanasiedossiers is Nederlandstalig. Het ging vooral om patiënten tussen de 60 en 89, voornamelijk vrouwen. Bijna de helft kon thuis sterven. Het aantal euthanasiegevallen in verpleeg- en verzorgingstehuizen bleef stijgen, terwijl er minder waren in ziekenhuizen. Vooral kankers of een combinatie van verschillende ongeneeslijke aandoeningen gaven aanleiding tot een aanvraag. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten werd het overlijden binnen afzienbare termijn verwacht. Verzoeken om euthanasie op basis van psychiatrische aandoeningen bleven uitzonderlijk (2,4 %). In 2018 waren er geen dossiers over minderjarigen.

