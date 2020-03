Exclusief voor abonnees 2,3 miljoen Vlamingen keken zondag naar het nieuws 17 maart 2020

Door de coronacrisis keken zondag liefst 2.345.000 Vlamingen naar 'Het Journaal' of 'VTM Nieuws'. Vooral het VRT-journaal piekte nadrukkelijk en lokte 1.570.000 kijkers, het hoogste aantal sinds 2010. Ter vergelijking: op de dag van de aanslagen in Brussel en Zaventem waren dat er 1.385.000. Ook 'VTM Nieuws' scoorde sterk met 775.000 kijkers, een pak meer dan de 699.000 van een week eerder. Ook de rest van de zondagavond trok veel kijkers. 'De Mol' haalde op VIER 1.071.000, 45.000 méér dan een week eerder. Op VTM was 'Blind getrouwd' goed voor 865.000 kijkers (tegenover 813.000 een week eerder), op Eén lokte 'Twee tot de Zesde Macht' 1.067.000 fans (tegenover 962.000) en 'Over Water' piekte op 919.000 (tegenover 769.000). De sluiting van de horeca leverde de zenders ook zaterdag veel extra volk op, vooral bij Eén. 'Het Journaal' was goed voor 1.365.000 kijkers (een week eerder 773.000), terwijl 'F.C. De Kampioenen' 852.000 fans trok (tegenover 550.000). Zo'n 825.000 mensen keken zaterdag naar 'VTM Nieuws' (tegenover 587.000).

