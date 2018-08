2,3 miljoen gsm's ongebruikt in lades, en die zijn goud waard 01 augustus 2018

In België slingeren meer dan 2,3 miljoen mobiele telefoons ongebruikt rond in lades en kasten, terwijl ze nog nuttig kunnen zijn voor hergebruik of recyclage. Dat meldt Recupel, de vzw die het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrotoestellen en lampen organiseert. In totaal liggen zo'n 46 miljoen elektrische apparaten er ongebruikt bij.

