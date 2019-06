Exclusief voor abonnees 2.200 ouders moesten schooltoelage terugbetalen 13 juni 2019

Meer dan 2.200 ouders hebben de schooltoelage van hun kinderen vorig jaar moeten terugbetalen omdat hun kinderen te veel hadden gespijbeld of gestopt waren met school. In 2018 kregen ouders van 260.101 kinderen in het lager of middelbaar onderwijs een toelage van gemiddeld 297 euro. Als een kind stopt met school of twee opeenvolgende schooljaren 30 halve dagen of meer spijbelt, riskeren de ouders de toelage kwijt te spelen. Het cijfer van vorig schooljaar ligt 24% hoger dan het jaar voordien. "Schooltoelages terugeisen straft alleen ouders die het financieel al moeilijk hebben", zegt de Vlaamse ombudsman.

