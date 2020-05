Exclusief voor abonnees 2,2 miljoen euro gewonnen, maar dan crasht website 19 mei 2020

00u00 0

2.232.132,92 euro. Limburger B.V. zag het begin oktober vorig jaar op z'n computerscherm verschijnen, toen hij online aan het gokken was bij Casino777. Tot het spel Mega Fortune Touch plots blokkeerde. V. nam meteen contact op met de klantendienst van Casino777 - verbonden aan het casino van Spa - en zowat een uur later was de storing verholpen. Maar toen bleek zijn winst geslonken tot 56,25 euro.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen