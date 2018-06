2.068.476 kijkers voor Lukaku en co 20 juni 2018

Liefst 2.068.476 kijkers hebben maandagavond afgestemd op Eén om Lukaku en co Panama te zien oprollen. Goed voor een marktaandeel van 85,8% - een record. Toch is het maar de vierde meest bekeken WK-wedstrijd van de Duivels ooit. Met stip op één staat België-VS, de achtste finale van het WK vier jaar geleden, met 2.366.565 kijkers. Het kan natuurlijk altijd beter. Zo zag 99,4% van de IJslanders vorige week hun nationaal elftal hun eerste WK-wedstrijd ooit spelen tegen Argentinië. Omgerekend wil dat zeggen dat 335.753 van de 337.780 inwoners voor de buis zaten. De overgebleven 0,6% zit wellicht in Rusland. (TDS)

