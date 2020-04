Exclusief voor abonnees 2.000 handgels verkocht die geen bescherming meer bieden 02 april 2020

Maandag viel de politie van Sint-Niklaas binnen in een pand in de Reinaert Galerij in Sint-Niklaas. Een bedrijf had daar een grote hoeveelheid antibacteriële gels gestockeerd die al acht jaar vervallen waren. De vervaldag was weggekrast. Uit het eerste onderzoek is nu gebleken dat er al zo'n 2000-tal flesjes verkocht zijn. Bovendien heeft labo-onderzoek aangetoond dat het nog aanwezige ethanolgehalte niet hoog genoeg is om een afdoende bescherming te bieden. De politie kon in het handelspand één verdachte, een 60-jarige man, in de boeien slaan. Het zou gaan om de zaakvoerder. Zijn kompaan is voortvluchtig en wordt actief opgespoord.