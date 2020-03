Exclusief voor abonnees 2.000 euro terugkeerpremie voor migranten op Griekse eilanden 13 maart 2020

00u00 0

Migranten die zich in één van de overvolle kampen op de Griekse eilanden bevinden en onder begeleiding terug naar huis keren, krijgen 2.000 euro extra. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. De opvangkampen op de Griekse eilanden zitten al jaren overvol. Op Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros is de toestand volgens de hoge commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, de Italiaan Filippo Grandi, ronduit dramatisch. In Moria, het grootste opvangkamp op Lesbos, verblijven meer dan 18.000 personen, terwijl er slechts plaats is voor 2.200. De mogelijkheid om 2.000 euro te ontvangen bovenop de standaardvergoeding bij vrijwillige terugkeer staat enkel open voor wie vóór 1 januari in Griekenland is aangekomen. 5.000 personen zullen gebruik kunnen maken van het aanbod, dat een maand geldig is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis