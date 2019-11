Exclusief voor abonnees 2.000 boze kunstenaars en acteurs laten hun stem horen 13 november 2019

"In voetbal wordt ook jaren geïnvesteerd in jonge sjotters, die daarna internationaal de vruchten plukken van die investeringen. Zonder die inspanningen zouden de Rode Duivels zelfs niet bestaan." Acteur Michael Pas was resoluut, gisteravond tijdens een debat over de plannen van Vlaams minister-president Jan Jambon. Samen met meer dan 2.000 collega's uit de cultuursector kwam hij samen in de Beursschouwburg in Brussel. Om er te overleggen over hoe cultuurhuizen, theaters en kunstenaars zullen reageren tegen Jambon. "We gaan in werkgroepen debatteren", zegt organisator Michiel Vandevelde. "Er is veel volk, van directeurs van onze cultuurhuizen en theaters, tot en met de studenten die nog aan een opleiding bezig zijn in de getroffen sector. Laat de boodschap voor Jambon duidelijk zijn: we laten ons niet uit elkaar spelen."

