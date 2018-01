2.000 betogers maken menselijke ketting tegen beleid Francken 22 januari 2018

00u00 0

Dik 2.000 mensen hebben gisteravond een menselijke ketting gevormd van aan het Brusselse Noordstation tot aan het Maximiliaanpark en rond dat park. Zij protesteerden op die manier tegen de asiel- en migratiepolitiek van de federale regering en staatssecretaris Theo Francken (N-VA). In het Maximiliaanpark werd immers een actie van de federale politie tegen transmigranten verwacht, maar uiteindelijk daagde de politie niet op. De hulporganisaties waren over die actie getipt, naar eigen zeggen door regeringsbronnen. De actie aan het Maximiliaanpark ging uit van het burgerplatform 'Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés' dat al maandenlang asielzoekers en transmigranten in het park opvangt. Zij verwachtten gisteren naar eigen zeggen een paar honderd mensen en waren dan ook overweldigd door de massa die kwam opdagen. In het Maximiliaanpark zelf was geen enkele asielzoeker of transmigrant meer te vinden. De vrijwilligers hadden de hele namiddag alle migranten in het park verzameld en ondergebracht bij gastvrije sympathisanten. In totaal ging het om 150 tot 200 mensen. (NV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maximiliaanpark

politiek

samenleving