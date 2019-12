Exclusief voor abonnees 2.000 arbeidsongevallen niet erkend 23 december 2019

Bijna 2.000 slachtoffers van een arbeidsongeval, meer dan 5 per dag, hebben vorig jaar van de verzekeraar onterecht het deksel op de neus gekregen. De christelijke vakbond ACV pleit voor een betere controle. Nu houdt Fedris, het federale agentschap voor beroepsrisico's, enkel steekproeven. "In 1 op de 10 gevallen moest de verzekeraar het arbeidsongeval na zo'n controle toch erkennen", zegt Herman Fonck van ACV. Volgens Assuralia, de federatie van verzekeraars, zijn er genoeg waarborgen voor werknemers om bij een weigering verzet aan te tekenen. "Zo draaien verzekeraars altijd op voor de gerechtskosten, ook als ze in hun gelijk worden gesteld."

