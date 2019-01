2.000.000.000.000.000 berekeningen per seconde met Antwerpse supercomputer 24 januari 2019

De Universiteit Antwerpen en het onderzoekscentrum IMEC hebben als eerste in de Benelux een supercomputer van de nieuwste generatie in huis gehaald. De NVIDIA DGX-2 is niet groter dan een koelkastje, maar kan berekeningen aan met een snelheid van twee petaflops per seconde. "Eén petaflop staat voor 10 tot de 15de macht, ofwel 1 biljard", zegt informaticaprofessor Steven Latré van UA en IMEC. Daarmee is de nieuweling 8,3 keer sneller dan de CalcUA, de huidige supercomputer van de universiteit. Volgens Latré is de nieuwe computer noodzakelijk om de uitdagingen in verband met artificiële intelligentie en deep learning het hoofd te bieden. De nieuwe supercomputer zal in samenwerking met het Gents AI-bedrijf Robovision gebruikt worden bij onderzoek naar malaria.

