1ste wereldtitel ooit in olympische teamsport

17 december 2018

De wereldtitel van de hockeymannen is de eerste Belgische wereldtitel in een olympische teamsport. Eerder waren er wel al wereldtitels in individuele sporten in teamverband. Zo wonnen de Belgische motorcrossers in 2004 en 2013 de Motorcross der Naties en zo veroverde ons land in 2001 ook de Fed Cup tennis. Daarnaast waren er ook nog een aantal Belgische wereldtitels in niet-olympische disciplines, zoals het WK korfbal in 1991. (RN)

