1ste ooit met goals op 8 grote toernooien op rij

4de ooit met goals op vier WK's 16 juni 2018

00u00 0

Met zijn goals tegen Spanje is Ronaldo nu de vierde speler die op vier verschillende WK's gescoord heeft. Uwe Seeler, Pelé en Miroslav Klose gingen hem daarin voor. Tim Cahill (Australië) en Rafael Marquez (Mexico) kunnen op dit WK nog in hun voetsporen treden. Ronaldo is wel de eerste speler ooit die op acht grote toernooien op rij kan scoren. Zijn eerste maakte hij in 2004 op het EK in eigen land. Met zijn 33 jaar is Ronaldo meteen ook de oudste speler die ooit een hattrick scoort op een WK. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN