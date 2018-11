1ste competitienederlaag op Sclessin in 15 maanden 05 november 2018

17 augstus 2017: zo lang was het al geleden dat Standard nog eens een competitiewedstrijd verloor op Sclessin. Toen was Zulte Waregem véél te sterk - 0-4 werd het. Sindsdien bleven de Rouches heer en meester in Luik. Enkel in de bekerwedstrijd tegen Knokke ging Standard eerder dit seizoen al onderuit in een thuiswedstrijd. Met de uitschakeling tot gevolg. (FDZ)