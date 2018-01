1op 5 Belgische skiërs had al seks op de piste (meestal met jas aan) Brecht Herman

30 januari 2018

00u00 0 De Krant Skiën of snowboarden? Een skipiste kan voor zoveel meer dienen, blijkt uit een onderzoekje van reissite Expedia. Ruim één Belg op de vijf die al eens op wintersportreis ging, zegt ooit seks op de piste te hebben gehad.

Daarmee zijn we het actiefst van alle dertien ondervraagde landen. Onze kleren spelen we daarvoor niet altijd uit, want 'slechts' één op de tien geeft toe naakt op de berg te hebben gestaan. Ten slotte valt ook de populariteit van de ski- of snowboardinstructeur nog op. Meer dan één op de tien zegt al eens een leraar of lerares aan de haak te hebben geslagen.