1op 3 vindt collega met hoofddoek oké 23 maart 2018

Eén op de drie ondervraagden (33%) is ervan overtuigd dat werknemers volledig vrij moeten zijn om religieus geïnspireerde kledingstukken, zoals een hoofddoek, te dragen bij de uitoefening van de job. Tien jaar geleden was dat nog 40%. "Mogelijk hebben de terreuraanslagen er iets mee te maken dat de Belgen zich wat strenger zijn gaan opstellen", klinkt het bij Randstad. Mannen blijken iets toleranter dan vrouwen, net als hoger ten opzichte van lager geschoolden. Het grootste verschil is er echter tussen de verschillende leeftijdscategorieën: jonger dan 25 jaar vindt 46% dat zo'n hoofddoek wel kan, ouder dan 40 jaar is dat slechts 25%. "In elk geval blijkt meer multiculturaliteit op de werkvloer niet zonder spanningen te verlopen. Ook het komende decennium blijft dat een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers."

