06 maart 2018

Voor de terugmatch van de finale plaatst Beerschot-Wilrijk een groot tv-scherm in het Olympisch Stadion. Slechts 1.400 Beerschotfans kunnen mee op verplaatsing naar Cercle. Thuisblijvers kunnen zaterdag in groep kijken op het Kiel. Beerschot-Wilrijk gaat in beroep tegen het schorsingsvoorstel voor Alexander Maes. Tom Van Hyfte is wellicht out voor de return