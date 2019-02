1B 18 februari 2019

In 1B gaat het potje armworstelen tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk verder. Nadat Malinwa vrijdag al de maat nam van Tubeke (0-3) deed Beerschot gisteren hetzelfde met Lommel. Aan de Gestelsedijk werd het 0-2, dankzij goals van Noubissi en Prychynenko. Na de uitsluiting van Maes moesten de bezoekers het een half uurtje met tien man doen, maar de zege kwam nooit in het gedrang. In de tweede periode heeft Beerschot nu net als Mechelen 28 punten en een doelsaldo van +15. Omdat Beerschot één gemaakte goal meer heeft, staan de Antwerpenaars aan de leiding. (KDC)

