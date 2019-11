Exclusief voor abonnees 1B: Virton of OHL periodekampioen 08 november 2019

Vanavond op de laatste speeldag van de eerste ronde in 1B, strijden Virton en OHL rechtstreeks voor de periodetitel en een plek in de promotiefinale. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB bevestigde gisteren de 0-5-forfaitzege van Virton half september tegen Roeselare, dat toen één week failliet was verklaard. Virton start de topper met twee punten voorsprong en is bij winst periodekampioen. Wint OHL is de periodetitel voor hen. Bij een draw, is het wachten op het verdict over de lichtpanne in OHL - Union vorige week. Beslist de Geschillencommissie dat OHL met 0-5 verliest, is Virton periodekampioen. Bij een replay kan OHL de periodetitel pakken als het dat duel wint. (HML)

