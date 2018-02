1B Cercle nu al quasi zeker van periodetitel 17 februari 2018

In 1B is Cercle Brugge zo goed als zeker van de tweede periodetitel. Nadat eerste achtervolger Lierse gisteravond met 1-2 verloor van Roeselare kan de tweede periode de Bruggelingen eigenlijk niet meer ontglippen. Lierse kan Cercle sowieso niet meer bijbenen. Enkel OHL kan in theorie nog over de 'vereniging' wippen. Als OHL twee keer wint en Cercle twee keer verliest, eindigen beide teams met gelijke punten. Het Leuvense doelsaldo (+3) is wel veel slechter dan dat van Cercle (+13). Als Cercle straks gelijk speelt op Union speelt het hoe dan ook de titelfinales. (KDC)

