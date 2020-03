Exclusief voor abonnees 1B: Beerschot in Nederland, OHL op Sart Tilman 04 maart 2020

Beerschot bereidt vandaag en morgen in een niet nader genoemd stageoord in Nederland de finales van 1B tegen OHL voor. De velden in het eigen oefencomplex liggen er momenteel niet top bij. Vrijdag en zaterdag wordt wel getraind in het Olympisch Stadion, dat zondag quasi zeker helemaal vol zal zitten. Gisteren bleven een duizendtal tickets ngereserveerd voor abonnees die nog tot 20 uur vanavond de tijd hebben om hun ticket aan te kopen. Donderdag om 17 uur komen eventueel nog beschikbare kaartjes in vrije verkoop.

