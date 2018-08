19 20 augustus 2018

00u00 0

De competitie is vier speeldagen oud en RC Genk-trainer Philippe Clement deed al een beroep op 19 spelers. Nummer 19 in de rij is de Ghanees Joseph Paintsil, die Leandro Trossard na 61 minuten kwam aflossen tegen Charleroi. Alleen Danny Vukovic en Joseph Aidoo misten nog geen seconde.