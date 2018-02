199 gepantserde voertuigen voor leger 10 februari 2018

Vanaf volgend jaar kan het leger rekenen op 199 nieuwe gepantserde voertuigen voor de Special Operations Forces. De ministerraad zette gisteren het licht op groen voor de aanbesteding van de overheidsopdracht. Met de deal is een bedrag van 66.865 euro gemoeid. De nieuwe Light Troop Transport Vehicles komen in de plaats van de ongepantserde Unimogs. Bedoeling is dat de levering gebeurt tussen 2019 en 2021. De overheidsopdracht betreft ook 175 missiemodules waarmee de voertuigen kunnen worden omgebouwd tot ambulances, of tot voertuigen die volledig aangepast zijn aan de operaties van de special forces of paracommando's. Daarnaast is sprake van ballistische beschermingskits, onderstellen voor vuurwapens, rookpotwerpersystemen en technische assistentie.

