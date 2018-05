195 leerlingen gegijzeld in zijn vroegere school 15 mei 2018

Het flatgebouw waarop de dader zich verschanst had, ligt op amper 50 meter van basisschool De Zandlopertjes in Bredene. De 195 leerlingen tussen 3 en 12 jaar jong moesten daarom tot twee uur na schooltijd binnenblijven. "Het gebouw van de kleuters en de speelplaats bevonden zich in de vuurlijn van de schutter", zegt directeur Gunter Vanmassenhove. "Alle leerlingen moesten op politiebevel op school blijven. Paniek was er enkel bij de ouders. Zij wilden graag meteen bij hun kinderen zijn, maar dat konden we niet toestaan." De dader is geen onbekende voor de directeur. "We kennen hem als Clown Tobi en ik heb hem vroeger zelfs nog lesgegeven." (JHM)