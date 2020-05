Exclusief voor abonnees 192 miljard euro nodig voor 'new social deal' sp.a 06 mei 2020

De sp.a deed gisteren de concrete uitwerking van haar 'new social deal' uit de doeken. Dat plan, dat voorzitter Conner Rousseau op 1 mei aankondigde, moet het land helpen om vooruit te gaan na de coronacrisis en focust op investeringen van de overheid: over 10 jaar is volgens de partij een investeringsboost van liefst 192 miljard euro nodig. "Wat we met deze coronacrisis meemaken, is beyond everything", zegt Rousseau. "Een crisis zonder weerga, de grootste sinds WO II." De 'new social deal' van sp.a bouwt verder op drie pijlers: investeren, rendement voor iedereen die meebouwt en een eerlijker belastingsysteem. De investeringsboost moet onder meer gaan naar energiezuinige woningen, duurzame mobiliteitsalternatieven en zorginfrastructuur. Daarnaast moet er ook een 'productiviteitsboost' komen voor Belgische ondernemingen. De partij denkt daarvoor onder meer aan een verlaging van de administratieve lasten en het schrappen van overbodige regelgeving en ineffectieve uitgaven. Het rendement van die investeringen moet gaan naar "een hoger inkomen en lagere belastingen voor iedereen die elke dag zijn best doet". (FME)

