191 per uur, waar je 70 mag Snelheidsduivel bijna 3x sneller dan toegelaten 19 juni 2018

De Gentse politie moest zich zaterdagavond bij een controle toch even de ogen uitwrijven, toen een snelheidsduivel met liefst 191 kilometer per uur voorbijreed op een weg waar je maar 70 mag. De man is z'n rijbewijs al 15 dagen kwijt en moet zich later nog voor de politierechter verantwoorden. Hij was echter niet de enige die op de Deinsesteenweg te snel reed. Meer dan één derde - 137 bestuurders - drukte het snelheidspedaal te diep in. Op de Vlaamse Kaai werd ook nog een chauffeur geflitst met 102 kilometer per uur in de bebouwde kom. Ook hij zal zich ook moeten verdedigen voor de politierechter. (DJG)