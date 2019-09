Exclusief voor abonnees 190 miljoen euro te winnen met EuroMillions Recordjackpot 23 september 2019

190 miljoen euro: zoveel is er morgen te winnen met EuroMillions. Dat is de hoogste jackpot ooit voor wie als enige winnaar in rang één uit de bus komt. 190 miljoen is trouwens het plafondbedrag voor de EuroMillions-jackpot. Er kunnen maximaal vijf opeenvolgende trekkingen plaatsvinden met dat bedrag. In de vijfde trekking wordt de complete jackpot overgedragen naar rang twee.

