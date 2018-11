19 van 751 Europese parlementsleden volgen verplichte #MeToo-cursus 08 november 2018

00u00 0

Weg met seksueel misbruik, ook in het Europees Parlement, klonk het vorig jaar nog eensgezind na de hele #MeToo-campagne. Een overweldigende meerderheid Europarlementariërs - 580 op 751 leden - keurde toen een resolutie goed om seksuele intimidatie te voorkomen en te bestrijden. Eén van de aangehaalde punten: een verplichte training voor de parlementsleden en hun medewerkers rond respect en waardigheid op het werk. In de praktijk komt daar voorlopig echter bitter weinig van terecht. Voor de eerste twee tijdslots voor de cursus, van in totaal zes, hebben zich slechts 19 leden aangemeld: naast de voorzitter en 14 vicevoorzitters gaat het om amper 4 'gewone' leden. (FT)