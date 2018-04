19% meer lekke banden deze paasvakantie 14 april 2018

De VAB-Alarmcentrale heeft deze paasvakantie 19% meer oproepen binnengekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. VAB raadt aan om te controleren of de slijtage-indicatoren in de hoofdgroeven van de band zichtbaar zijn - als dat het geval is, is hij aan vernieuwing toe. Zomerbanden laat je bij voorkeur vervangen als de profieldiepte 2 millimeter bedraagt, voor winterbanden is dat minder dan 4 millimeter. Controleer verder maandelijks je bandenspanning en doe dit zeker voor je op reis vertrekt. Zowel een te hoge als een te lage druk kan voor slijtage of schade zorgen. Zorg er daarnaast voor dat je niet te snel rijdt en het maximale laadgewicht van je wagen niet overschrijdt, want ook die factoren kunnen voor een lekke band zorgen.

