19-jarige verdacht van moord op Afghaan in Gent

Een 19-jarige man is gisteren aangehouden in verband met de moord op een Afghaan, afgelopen zaterdag in Gent. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De verdachte, een tiener met de Afghaanse nationaliteit, heeft geen gekende woon- of verblijfplaats in België. In afwachting van zijn proces zit hij in de cel. Zaterdag werd R.S., het 36-jarige Afghaanse slachtoffer, met messteken omgebracht in zijn appartement in het stadscentrum. Het labo vond bloedsporen tot honderden meters verderop, maar de verdachte was spoorloos. Maandagmiddag werden aan de Nieuwpoort - op een steenworp afstand van het pand - nieuwe bloedsporen gevonden. (JDG)