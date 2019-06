Exclusief voor abonnees 19-jarige sterft bij inhaalmanoeuvre 25 juni 2019

Een 19-jarige jongen uit Serskamp is gisteravond omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Schoonaarde, bij Dendermonde. G.D. reed met vier inzittenden toen hij een inhaalmanoeuvre uitvoerde. Hij merkte echter de tegenligger niet op en zijn Volkswagen Golf botste frontaal. De tegenligger probeerde het ongeval nog te vermijden, maar dat lukte niet en de klap was bijzonder hevig. De bestuurder van de Golf overleed ter plaatse. Drie inzittenden konden lichtgewond uit het voertuig stappen, de vierde moest door de brandweer bevrijd worden en verkeerde in levensgevaar. De twee inzittenden van de tegenligger bleven ongedeerd.